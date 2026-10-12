Seguridad

Recuperan Camioneta Robada tras Persecución y Balacera en Monterrey

Los hechos se registraron en la colonia Pedro Lozano y el despliegue se extendió a la Colonia Niño Artillero

Recuperan camioneta robada tras persecución y balacera en MonterreyLa camioneta fue recuperada tras la persecución. Foto: N+

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