Recuperan Camioneta Robada tras Persecución y Balacera en Monterrey

Una persecución, balacera y robo de vehículo movilizó a las autoridades durante la madrugada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Fue en la colonia Pedro Lozano donde ocurrieron los hechos que provocaron un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente los elementos de la Policía Municipal detectaron a los sujetos a bordo de una camioneta color negra cuando circulaban a baja velocidad por la zona.

Al pedirles que se detuvieran adoptaron una actitud evasiva y posteriormente dispararon contra los uniformados. Los agentes solicitaron apoyo y segundos más tarde llegaron al sitio más policías municipales, junto con detectives de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y elementos del Ejército Mexicano.

Después del enfrentamiento, se desató una persecución que se extendió hasta el cruce de las calles Jordán y Manuel de la Peña y Peña, donde los hombres con rifles de asalto abandonaron la camioneta y robaron otro vehículo para continuar la huida; en ese punto la policía aseguró la camioneta que incluso tenía los neumáticos reventados.

Posteriormente, se dio una segunda persecución que se extendió a la Colonia Niño Artillero. Finalmente, los pistoleros lograron escapar, pero abandonaron la camioneta de reciente modelo en el cruce de las calles Martín Carrera y Mariano de la Garza, vehículo utilizado para escapar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas detenidas ni de policías lesionados en estos hechos, únicamente la localización de una camioneta involucrada en el caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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