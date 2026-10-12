Seguridad

Roban Cinco Vehículos de Lote de Autos en Monterrey, Nuevo León

Este atraco fue reportado en la colonia Mirador de las Mitras, lo que generó la movilización de autoridades

Lote de autosAutoridades ya investigan el robo de 5 autos. Foto: Juan López

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