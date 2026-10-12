Roban Cinco Vehículos de Lote de Autos en Monterrey, Nuevo León

Un presunto grupo de ladrones se llevó al menos 5 vehículos que se encontraban en venta dentro de un lote de carros usados, ubicado en el cruce de la avenida Pedro Infante y la calle Ciudad Teruel, en la colonia Mirador de las Mitras, en Monterrey, Nuevo León.

Según las autoridades, un grupo de ladrones llegó a este establecimiento a bordo de dos vehículos. Los presuntos responsables habrían dañado el sistema de cámaras de seguridad para posteriormente apoderarse de algunos vehículos.

Al sitio llegaron elementos de seguridad e investigación para comenzar con las labores necesarias. Hasta el momento no se ha especificado el modelo de los vehículos robados, por lo que se espera que se revelen más detalles en los próximos días.

Otro robo ocurrido en la entidad sucedió en el municipio De San Pedro Garza García. Fue en la colonia Miravalle donde un grupo de ladrones enmascarados ingresaron a la Notaría 160 para tratar de robar dinero en efectivo y objetos de valor.

En las imágenes captadas por cámara de seguridad se pudo observar como los sujetos lograron apoderarse de una caja fuerte. Las autoridades de investigación informaron que dentro de dicho objeto solo había 8 mil pesos en efectivo y varios documentos importantes. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de posibles sospechosos.