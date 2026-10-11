Seguridad

Hombres Enmascarados Roban Caja Fuerte de Notaría en San Pedro, NL

Fue en la colonia Miravalle donde el grupo de ladrones se apoderaron de 8 mil pesos en efectivo

roboLos sujetos subieron la caja fuerte a un vehículo. Foto: N+

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