Hombres Enmascarados Roban Caja Fuerte de Notaría en San Pedro, NL

Alrededor de 10 hombres enmascarados robaron una caja fuerte de la Notaría 160, ubicada en la colonia Miravalle, en los límites de Monterrey y San Pedro Garza García, Nuevo León. El momento quedó captado por cámaras de seguridad del mismo lugar.

En las imágenes se puede observar como uno de los ladrones rompe la puerta de cristal con un objeto. Posteriormente, a este lugar ingresa un grupo de sujetos que comienzan a revisar los cajones y escritorios en búsqueda de algo de valor.

En menos de cinco minutos los sujetos lograron apoderarse de una caja fuerte. En el video de la cámara de seguridad se puede observar como al exterior llega un vehículo el cual se acerca hasta la entrada.

Los hombres enmascarados cargan la caja fuerte para posteriormente meterla en la cajuela del vehículo implicado. Tras este robo, los sujetos ingresaron al auto y huyeron del sitio a toda velocidad.

Fueron los mismos encargados y empleados de esta notaría quienes se percataron del robo, por lo qué procedieron a denunciar los actos. Autoridades señalaron que dentro de la caja fuerte solo había 8 mil pesos en efectivo y algunos documentos de relevancia.

Hasta el momento no se ha informado sobre alguna detención o si ya fueron identificados los sujetos.