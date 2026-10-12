Muere Hombre al Ser Presuntamente Atropellado en Autopista Saltillo-Durango

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad falleció presuntamente atropellado en la autopista Saltillo-Durango, en el municipio de Lerdo, Durango. La víctima permanece en calidad de no identificada, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La mañana de este domingo, el cuerpo fue localizado a un costado de la carretera, a unos 10 metros de la cinta asfáltica, en dirección a la caseta de León Guzmán. A simple vista, el hombre presentaba múltiples traumatismos, por lo que se presume que pudo haber sido arrollado por un vehículo que circulaba por la zona.

De acuerdo con las características proporcionadas por las autoridades, el hombre es de complexión regular, tez morena clara, cabello corto, además de bigote y barba. Al momento de ser localizado vestía un pantalón negro de mezclilla, una playera blanca, una gorra azul y tenis.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Localizan a Hombre Sin Vida a la Orilla de la Autopista Saltillo-Durango

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de los hechos y resguardaron el área. También se presentó personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMFO), donde se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para determinar la causa de muerte e identificar a la víctima.