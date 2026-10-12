Accidentes

Muere Hombre al Ser Presuntamente Atropellado en Autopista Saltillo-Durango

Autoridades informaron que hasta el momento, no ha sido identificada la víctima

Muere Hombre al Ser Presuntamente Atropellado en Autopista Saltillo-DurangoEl cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones de la SEMEFO para la necropsia de ley. Foto: N+

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