Muere una Persona en Montaña Rusa de Six Flags en Georgia; Cuestionan Seguridad

Una persona murió y varias más resultaron heridas en un siniestro relacionado a una montaña rusa de Six Flags. El incidente ocurrió la tarde de este lunes en el parque Six Flags Over Georgia, al noroeste de Atlanta, según dio a conocer el Departamento de Policía del condado de Cobb.

Detectives de la unidad de delitos graves investigan ya el suceso que se suma a la lista de escándalos que han enfrentado las montañas rusas en los últimos años.

La montaña rusa Goliath es una mole de 60 metros de altura, quince metros más que el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. Por ella se deslizan coches a una velocidad máxima de 112 kilómetros por hora.

Las autoridades no han confirmado cómo murió la persona ni qué causó las lesiones de los demás. Sin embargo, medios locales reportan que hubo cuatro personas heridas en el incidente. La montaña rusa abierta en 2006 se habría detenido a medio recorrido.

Testigos presenciales han asegurado que un hombre salió proyectado fuera de su coche; en el momento de salir disparado habría golpeado a otros usuarios de la atracción.

Un vocero de Six Flags señaló que el parque y las autoridades locales respondieron de inmediato y que la empresa está colabora con las autoridades en la investigación del incidente. “Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido hoy a un visitante en nuestro parque”, declaró.

La montaña rusa fue fabricada por la empresa suiza Bolliger & Mabillard, que tiene una amplia reputación por sus estándares de seguridad. Estas montañas rusas son célebres también por el ruido que generan, debido al roce de sus piezas de metal.

El incidente se suma a una larga lista de escándalos recientes que han enfrentado los parques de diversiones en Estados Unidos. El mes pasado, la empresa Six Flags anunció el retiro de la montaña rusa X2 del parque Magic Mountain, en California. La atracción fue desmantelada en medio de demandas que le señalaban por haber causado supuestas lesiones cerebrales graves.

Six Flags llegó recientemente a un acuerdo en una demanda por homicidio culposo presentada por la familia de un joven de 22 años. El joven falleció tras subir a la montaña rusa en 2022.

Además, la semana pasada se presentaron otras tres demandas contra la empresa alegando lesiones cerebrales traumáticas en la misma atracción. Desde su apertura en 2008, la montaña rusa X2 enfrentó más de un centenar de demandas por lesiones.

En 2025, un hombre de 32 años murió de un golpe contundente tras subir a una montaña rusa de alta velocidad en el parque temático Universal Epic Universe, en Florida. Su muerte fue declarada accidental.

Cuando se mira las estadísticas, las montañas rusas son muy seguras. No obstante, para minimizar los riesgos, estas deben ser sometidas a continuas revisiones y cierres por mantenimiento. Además, el personal que opera estas atracciones debe estar calificado.

Muchos parques de diversiones alrededor del mundo enfrentaron dificultades después de la pandemia. La baja en los ingresos movió a algunos dueños a postergar revisiones o pagar menos a trabajadores que ahora no estaban debidamente calificados.

La cadena NBC también detectó que, además de una caída en el seguimiento a los estándares de seguridad, muchos parques dependen de trabajadores temporales o migrantes que son sometidos a largas jornadas.