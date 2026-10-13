Accidentes

Muere una Persona en Montaña Rusa de Six Flags en Georgia; Cuestionan Seguridad

Esta muerte se suma a la lista de recientes siniestros que ponen en entredicho la seguridad de estas atracciones en los parques de diversiones

Montaña rusa Goliath en GeorgiaMuere una persona en montaña rusa Goliath en Georgia. Foto: Six Flags

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