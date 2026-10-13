Seguridad

Sujeto Incumple con su Firma Periódica y lo Reaprehenden en Sierra Norte de Puebla

Antonio 'N' llevaba en libertad condicional su proceso legal por presunta portación ilegal de arma de fuego en el municipio de Huauchinango

Arresto Antonio N Incumplió Firma Periódica Portación Arma Tenango Flores Huauchinango PueblaAntonio 'N' llevaba en libertad un proceso legal por portación ilegal de arma de fuego. Foto: X @FGR_Pue

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Reaprehenden a Antonio 'N' en Puebla tras no comparecer a su audiencia. Portaba un arma de uso exclusivo militar. Conoce los detalles de su proceso legal.

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