Sujeto Incumple con su Firma Periódica y lo Reaprehenden en Sierra Norte de Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cumplimentó una orden de aprehensión contra Antonio ‘N’, quien ya había sido sentenciado por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero que no compareció a la audiencia de verificación de la subsistencia o revocación de la condena condicional a la cual se encontraba acogido.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron la orden de aprehensión y lo pusieron a disposición ante el órgano jurisdiccional, luego de que dicha persona fuera declarada sustraída de la acción de la justicia, debido a que no acudió a la audiencia referida.

Los hechos refieren que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla inició la investigación, en diciembre de 2022, dado que elementos de la Policía Municipal de Huauchinango realizaron la detención de Antonio ‘N’ en la localidad de Tenango de las Flores, debido a que había realizado detonaciones de arma de fuego.

Las autoridades aseguraron un arma de fuego larga hechiza, un cartucho útil y un cartucho percutido, indicios que, junto con la persona detenida, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial federal, quien en su momento le otorgó medidas cautelares.

Posteriormente, en la celebración de la audiencia, la jueza calificó de legal el cumplimiento de la orden de aprehensión y se le apercibió con que, en caso de incumplimiento con el beneficio al cual se acogió, le sería revocado.

En otro caso, al ser declarado sustraído de la acción de la justicia, la FGR cumplimentó una orden de aprehensión contra Mario ‘N’, por el delito de ataques a las vías de comunicación, en su modalidad de portación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos.

Debido a que no compareció a la audiencia de revisión de la medida cautelar y en virtud de que no fue localizado en el domicilio que había proporcionado para recibir notificaciones, la FECOR en el estado, con apoyo de elementos de la PFM, cumplimentaron cumplimentó el mandamiento judicial y puso a Mario ‘N’ a disposición del órgano jurisdiccional que lo requirió.

La agente del Ministerio Público de la Federación inició en diciembre de 2022 la investigación contra el detenido en el municipio de San Martín Texmelucan, cuando portaba dos inhibidores de señales, sin contar con la autorización correspondiente.

En enero de 2023, a Mario ‘N’ se le vinculó a proceso y se le impuso la medida cautelar de presentación periódica. En septiembre de ese mismo año se fijó fecha de audiencia, sin que fuera localizado, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento otorgó 48 horas para que se presentara.

Con información de N+

GMAZ