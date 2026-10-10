Homicidios

Detienen en Puebla a Mujer de la Tercera Edad Acusada de Homicidio en Tlaxcala

Adolfina 'N' contaba con una orden de aprehensión vigente en la entidad tlaxcalteca; tras acciones de búsqueda fue ubicada en el centro de Tepeaca

Adolfina 'N' fue detenida en Puebla por un homicidio en Tlaxcala.Adolfina 'N' fue detenida por su probable responsabilidad en un homicidio. Foto: FGE Puebla

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Mujer de la tercera edad es arrestada en Puebla por homicidio en Tlaxcala. La Fiscalía avanza en la investigación.

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