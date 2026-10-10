Detienen en Puebla a Mujer de la Tercera Edad Acusada de Homicidio en Tlaxcala

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la captura de Adolfina 'N' de 61 años de edad por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado ocurrido en el estado de Tlaxcala.

La mujer de la tercera edad contaba con una orden de aprehensión vigente en la entidad tlaxcalteca por lo que luego de ubicarla en territorio poblana, fue ejecutada con éxito.

Personal de la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional estableció que la requerida se encontraba radicando en Puebla por lo que agentes investigadores realizaron labores para ubicarla y dar cumplimiento al mandamiento judicial emitido por una autoridad de Tlaxcala.

Tras corroborar la identidad de Adolfina 'N', fue ubicada en el centro de Tepeaca, en donde se le informó sobre la orden de aprehensión vigente en su contra, por lo que procedió su aprehensión.

La adulta mayor fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para llevar acabo los trámites correspondientes.

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Posteriormente, Adolfina 'N' fue entregada a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala, a fin de ser puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere.

Hasta el momento ninguna autoridad ha dado a conocer más detalles del caso sobre el cual la mujer es acusada, no obstante, se espera que en próximos días se den avances sobre esta investigación.

Por otro lado, la Fiscalía del Estado de Tlaxcala inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, tras notificarse el fallecimiento de un hombre por lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle República de Puerto Rico, colonia Ocotitla, municipio de Tetla de la Solidaridad.

Las autoridades llevan acabo las investigaciones correspondientes en busca de justicia por este homicidio y otros casos que continúan abiertos en la entidad.

Con información de N+

MCS