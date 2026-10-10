Localizan Sin Vida a Embarazada de 15 Años al Interior de su Vivienda en Tlaxcala

Una adolescente de 15 años de edad, quien se encontraba embarazada, fue localizada sin vida al interior de su vivienda en el fraccionamiento Los Pirules, en la comunidad de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala.

La madre de la menor llegó a su domicilió luego de regresar de trabajr y comenzó a llamarla, pero al no obtener respuesta se dirigió a su recamara, en ese momento la encontró inconsciente.

Analith, de 42 años, reportó el estado de su hija al número de emergencias 9-1-1, por lo que paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT) arribaron a brindarle atención médica, sin embargo, fue demasiado tarde pues ella ya no contaba con signos vitales.

Derivado a los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el acceso a la vivienda mientras que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala arribaron al sitio.

Policías de investigación recabaron los elementos de prueba, y dieron a conocer que de manera preliminar no presentaba ningún signo de violencia.

El cuerpo de la joven de 15 años de edad fue trasladada Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para proceder con la necropsia de ley para esclarecer las causas de su muerte.

Cabe destacar que de manera preliminar se mencionó que su fallecimiento pudo derivarse a posibles complicaciones por su embarazo.

La madre de la menor mencionó que no notó ninguna actitud rara antes del suceso, por lo que su muerte fue totalmente repentina.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala continuará con las investigaciones correspondientes en busca de esclarecer el hecho y de ser así, descartar si fue víctima de algún delito.

Con información de N+

MCS