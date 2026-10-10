Sociedad

Localizan Sin Vida a Embarazada de 15 Años al Interior de su Vivienda en Tlaxcala

La joven fue hallada sin signos vitales por su madre en inmediaciones del Fraccionamiento Los Pirules ubicado en la comunidad de Acuitlapilco

Localizan a adolescente sin vida en Fraccionamiento Los Pirules de Acuitlapilco.Fraccionamiento Los Pirules, en la comunidad de Acuitlapilco. Foto: Google Maps

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Una adolescente embarazada de 15 años fue hallada sin vida en su casa en Acuitlapilco, Tlaxcala. La investigación sigue para esclarecer las causas.

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