Abandonan a un Hombre Sin Vida a un Costado de una Carretera en Puebla

Elementos de emergencias se movilizaron luego del hallazgo de un hombre sin vida abandonado a un costado de la carretera Chiautla-San Juan del Río cerca del paraje conocido como El Basurero.

Ciudadanos reportaron a las autoridades que una persona se encontraba tendida cerca de la vialidad con sus brazos atados.

Al arribar, policías municipales de Chiautla de Tapia confirmaron que el masculino presentaba evidentes signos de violencia, además de que se encontraba maniatado y con un cable en la boca.

Posteriormente se confirmó que ya no contaba con signos vitales por lo que solicitó el apoyo de las autoridades competentes, mientras que acordonaban la escena del crimen y tapaban el cuerpo con una sábana azul.

Paramédicos dieron a conocer que la víctima presentaba indicios compatibles con una posible asfixia mecánica por ahorcamiento, sin embargo, esta información será confirmada una vez que se realicen los estudios forenses correspondientes.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) arribaron para realizar el levantamiento del cuerpo mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) especializado en homicidios dolosos procedieron con las investigaciones para esclarecer este homicidio.

A pesar de que la identidad de la víctima no ha sido confirmada, se sabe que tenía aproximadamente 27 años de edad y portaba tatuajes en el costado izquierdo, además, vestía con una playera verde, pantalón de mezclilla azul marino y tenis negros con suela blanca.

Cabe destacar que este homicidio ocurrió a los ocho días del asesinato de un líder del gremio de mototaxis originario de Izúcar de Matamoros, el cual presentaba signos de violencia similares al joven por lo que las autoridades investigarán si tendían algún tipo de relación.

Por su parte el Ayuntamiento de Chiautla de Tapia colaborara con las autoridades ministeriales para esclarecer ambos casos y que los familiares de las víctimas obtengan justicia.

Con información de N+

MCS