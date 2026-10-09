Homicidios

Abandonan a un Hombre Sin Vida a un Costado de una Carretera en Puebla

Autoridades fueron notificadas sobre el hallazgo de un cuerpo en el camino de Chiautla de Tapia que conduce hacia San Juan del Río cerca de El Basurero

Localizan a un joven sin vida en Chiautla, Puebla.Investigan homicidio de un hombre en Puebla. Foto: Ayuntamiento de Chiautla | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre de aproximadamente 27 años fue encontrado sin vida en Puebla. Las autoridades investigan si este caso está vinculado a otro asesinato reciente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+