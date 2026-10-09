Homicidios

Asesinan a Balazos a un Hombre al Interior de su Auto de Lujo en Puebla

Se registró un ataque armado en la Unidad Habitacional Fuentes de San Bartolo dejando como saldo un masculino sin vida y una mujer lesionada

Ataque armado en Unidad Habitacional Fuentes de San Bartolo deja un muerto.Ataque armado deja un muerto en la ciudad de Puebla. Foto: X @tendenciapb

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Un hombre muere tras ser baleado en su auto de lujo en Puebla. La SSC y la FGE trabajan para esclarecer el crimen.

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