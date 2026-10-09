Asesinan a Balazos a un Hombre al Interior de su Auto de Lujo en Puebla

Un hombre fue asesinado con varios disparos de arma de fuego en la Unidad Habitacional Fuentes de San Bartolo, cuando conducía su vehículo.

La unidad de lujo avanzaba por la 123 Oriente con sentido a la Avenida 16 de Septiembre, pero al atravesar la Privada C de la 16 de Septiembre, el automóvil fue evidentemente emboscado por al menos un sujeto armado que le disparó en varias ocasiones.

Las balas que lograron atravesar la carrocería lesionaron gravemente al conductor; luego de la agresión, el automóvil avanzó sin control durante aproximadamente 40 metros hasta chocar y derribar un poste de madera, para luego subir a la banqueta y colisionar contra las jardineras del Parque Fuentes de San Bartolo.

El atacante huyó del sitio y los vecinos solicitaron la llegada de los grupos de primera respuesta para atender la emergencia.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Técnicos en atención médica prehospitalaria valoraron a la víctima que estaba en el asiento del conductor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por esta razón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla cerró la vialidad para preservar el sitio del homicidio, evitar el ingreso de curiosos y prevenir la contaminación de la escena.

Además se dio a conocer que una mujer habría resultado lesionada durante este ataque armado, la cual se presume que se encuentra fuera de peligro.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para realizar la recolección de indicios y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y con ello, se dio inicio a la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y ubicar al responsable.

Algunas personas aseguraron que el occiso ya era perseguido por sus atacantes desde la 11 Sur; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridad alguna.

Con información de N+

MCS