Homicidios

Confirman que María Fernanda 'N' Fue Asesinada por su Novio en Cholula, Puebla

Después de una discusión el sujeto la sujetó del cuello hasta privarla de la vida, al interior del domicilio donde vivían juntos

El sujeto la sometió contra el suelo donde la sujetó del cuello.El sujeto la sometió contra el suelo donde la sujetó del cuello. Foto: FGE Puebla

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María Fernanda 'N', de 23 años, murió a manos de su pareja. La Fiscalía de Puebla detuvo al sospechoso por feminicidio.

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