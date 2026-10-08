Confirman que María Fernanda 'N' Fue Asesinada por su Novio en Cholula, Puebla

Se comprobó la responsabilidad de Bryan Alexandro 'N' en la muerte de María Fernanda 'N', una joven de 23 años que fue localizada muerta con signos de violencia, al interior de un domicilio de San Andrés Cholula en Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que después de cumplir la orden de aprehensión en contra del hombre de 26 años de edad, se confirma su probable participación en el delito de feminicidio.

De acuerdo con el informe oficial, la madrugada del sábado 3 de octubre de 2026, la víctima llegó al domicilio que compartía con el hoy imputado, quien era su pareja sentimental. En el lugar se habría iniciado una discusión que posteriormente derivó en una agresión física.

Bryan Alexandro 'N' presuntamente golpeó y forcejeó con María Fernanda 'N', provocándole diversas lesiones; posteriormente la sometió en el suelo, y la sujetó del cuello provocando la muerte por asfixia.

Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente la correspondiente orden de aprehensión por feminicidio.

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El mandamiento judicial fue cumplimentado el 7 de octubre de 2026 en San Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, por lo que Bryan Alexandro quedó a disposición de la autoridad judicial en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde continuará el procedimiento correspondiente.

Con información de N+

JAPR