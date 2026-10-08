Seguridad

Sujeto Abusó de su Hijastra de Nueve Años en Panadería de Cuetzalan, Puebla

José Antonio 'N' llevó a la menor de edad al establecimiento de la colonia Centro del Pueblo Mágico donde cometió las agresiones en su contra

Sentenciado José Antonio N Abuso Sexual Hijastra Nueve Años Edad Panadería Cuetzalan PueblaJosé Antonio 'N' pasará más de seis años en prisión. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Condenan a José Antonio 'N' por abusar de su hijastra de nueve años en una panadería de Cuetzalan. La Fiscalía de Puebla logró una sentencia de casi 7 años de prisión. Conoce los detalles de este caso.

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