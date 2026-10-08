Sujeto Abusó de su Hijastra de Nueve Años en Panadería de Cuetzalan, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que acreditó la responsabilidad penal de José Antonio ’N’ en el delito de abuso sexual cometido contra una menor de edad, por lo que la autoridad jurisdiccional declaró formalmente ejecutoriada la condena privativa de la libertad emitida en su contra.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el 14 de noviembre de 2021, el hoy sentenciado llevó a su hijastra de nueve años a un establecimiento de panadería ubicado en la calle Juárez, en la colonia Centro del municipio de Cuetzalan del Progreso.

Al ingresar, cerró el acceso, condujo a la infanta a una recámara ubicada en la planta alta y ejecutó tocamientos de índole sexual en su cuerpo. Posteriormente, el agresor amenazó a la víctima para evitar que informara lo ocurrido a sus familiares.

Tiempo después, la menor de edad le confesó los hechos a su abuela materna, quien presentó la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres recabó y desahogó ante el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento pruebas testimoniales, peritajes en psicología, criminología, trabajo social y victimología, así como inspecciones de campo.

Con dichos elementos técnicos se corroboró la afectación psicoemocional de la agraviada, la situación de vulnerabilidad en el entorno familiar y la autoría material del acusado.

Al precluir el plazo legal sin que las partes interpusieran recurso de apelación, causó ejecutoria la sentencia condenatoria consistente en seis años, 10 meses y 15 días de prisión para José Antonio ‘N’.

Además se impuso el pago de una multa equivalente a 63 Unidades de Medida y Actualización, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, la negativa a la conmutación de la pena corporal y la condena a la reparación integral del daño.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ