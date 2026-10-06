Seguridad

Niña Sufre Abuso por Parte de su Padre en Puebla; Daniel Isidoro 'N' Fue Detenido

La menor de 11 años denunció que había sido víctima de conductas indebidas por lo que la Fiscalía ejecutó una orden de aprehensión en Chignahuapan

Daniel Isidoro 'N' detenido tras abuso de niña de 11 años en Chignahuapan.Daniel Isidoro 'N' detenido tras abuso de menor en Chignahuapan. Foto: FGE Puebla

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La FGE de Puebla detiene a Daniel Isidoro 'N' por abuso a su hija de 11 años. La denuncia fue clave para la captura.

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