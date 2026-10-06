Niña Sufre Abuso por Parte de su Padre en Puebla; Daniel Isidoro 'N' Fue Detenido

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla capturó a Daniel Isidoro 'N' de 54 años de edad en el municipio de Chignahuapan tras ser acusado de participar en un abuso en agravio de una menor de 11 años de edad.

Las autoridades dieron inicio a las investigaciones luego de que la niña manifestara a un familiar que había sido víctima de conductas de carácter sexual por parte de su padre.

Posteriormente, levantaron una denuncia en contra del imputado por lo que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y salvaguardar los derechos de la niña.

Los agentes ministeriales recabaron los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión, misma que fue otorgada por un Juez de Control de la Región Norte, con sede en Zacatlán.

La diligencia fue ejecutada con éxito el 4 de octubre de 2026, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) ubicaron y detuvieron a Daniel Isidoro 'N' en el municipio de Chignahuapan.

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El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para determinar su situación jurídica por su probable participación en el delito de violación equiparada.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continuará con las investigaciones bajo protocolos de protección integral a niñas, niños y adolescentes, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.

Se exhorta a la ciudadanía a realizar las denuncias formales en caso de ser víctimas de hechos similares a través del Sistema de Denuncia en Línea de la Fiscalía General del Estado o llamar al 911 en casos de emergencia o flagrancia.

Además, pueden hacer una denuncia anónima marcando al 089 o bien comunicarse a atención a mujeres y familia (Telmujer) llamando al 222 232 3738 para recibir orientación jurídica y psicológica gratuita las 24 horas.

Con información de N+

MCS