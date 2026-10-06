Seguridad

Sentencian a Sujeto por Intento de Feminicidio contra su Expareja y Aborto en Puebla

Erik Leonardo 'N' fue declarado culpable por agredir a una mujer embarazada en la capital poblana, permanecerá más de 30 años en prisión

Erik Leonardo 'N' y Oswaldo Habacuc 'N' sentenciados en Puebla.Sentenciados por violencia de género permanecerán más de 30 años en prisión. Foto: FGE Puebla

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Condenan a Erik Leonardo 'N' a más de 30 años por agredir a su expareja embarazada en Puebla. La Fiscalía sigue firme contra la violencia de género.

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