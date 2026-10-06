Sentencian a Sujeto por Intento de Feminicidio contra su Expareja y Aborto en Puebla

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres llevó acabo acciones de investigación por dos casos en el estado de Puebla, gracias a ellas se obtuvo la sentencia condenatoria de dos hombres quienes permanecerán en prisión por más de 30 años.

El primer hecho ocurrió cuando el victimario identificado como Erik Leonardo 'N' agredió a su expareja sentimental cuando ella se encontraba embarazada provocando que perdiera el producto.

Al acudir a recibir atención médica, se confirmó la ausencia de frecuencia cardiaca fetal por lo que presentó una denuncia en contra del imputado, quien fue señalado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y aborto.

Luego de poco más de dos años, este 29 de septiembre de 2026, la autoridad judicial impuso a Erik Leonardo 'N' una pena de 30 años de prisión por feminicidio en grado de tentativa y 6 años 6 meses por aborto, además de una multa de 625 UMA.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer también que los derechos relacionados con la reparación del daño material, indemnización y compensación quedaron a salvo para la etapa de ejecución.

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Por otro lado, Oswaldo Habacuc 'N' obtuvo una sentencia condenatoria en su contra por el delito de violación equiparada cometida en agravio de su propia hija.

El hecho ocurrido en agosto de 2024 en la ciudad de Puebla, fue acreditado durante el proceso penal por lo que el Juez de Control lo declaró culpable.

Fue hasta este 29 de septiembre de 2026 que se le impuso una pena de 32 años y 3 meses de prisión, además de una multa de 325 UMA, amonestación y suspensión de derechos civiles y políticos. Respecto a la reparación del daño moral y material, los derechos de la víctima quedaron a salvo para la etapa de ejecución.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla La Fiscalía General del Estado de Puebla se comprometió a continuar llevando ante los tribunales los casos de violencia contra las mujeres y niñas, con investigaciones sustentadas en datos de prueba y perspectiva de género, para procurar sanciones conforme a derecho.

Con información de N+

MCS