Niño de Nueve Años Acusó a su Mamá por Violencia Familiar en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Francisca ‘N’, de 30 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y lesiones, cometidos en agravio de su hijo menor de edad.

En noviembre de 2024 el niño salió de su domicilio y buscó resguardo con una persona cercana, a quien manifestó que presuntamente era víctima de maltrato físico reiterado por parte de su madre y que era enviado a vender productos para entregar el dinero obtenido.

De acuerdo con la investigación, ante el temor de la víctima de apenas nueve años de edad de regresar a casa y volver a ser golpeado, se solicitó apoyo a las autoridades.

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El menor fue trasladado ante el Ministerio Público, donde recibió valoración médica y se documentaron lesiones presuntamente relacionadas con el maltrato referido, por lo que se desarrollaron los actos de investigación correspondientes.

Durante la audiencia, el Juez de Control formuló imputación y presentó los datos de prueba, tras lo cual la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Francisca ‘N’ e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Asimismo, el Ministerio Público le concedió un plazo de dos meses a la dependencia y a la defensa de la imputada para la investigación complementaria y concluir el proceso legal.

La FGE Puebla aseguró que continuará con las diligencias necesarias bajo el principio del interés superior de la niñez y con medidas de protección para salvaguardar la integridad de la víctima.

Con información de N+

GMAZ