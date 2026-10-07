Seguridad

Niño de Nueve Años Acusó a su Mamá por Violencia Familiar en Puebla

El menor declaró que Francisca 'N' lo maltrataba físicamente y lo obligaba a vender cosas para quitarle el dinero obtenido en Izúcar de Matamoros

Vinculada Madre Francisca N Violencia Familiar Hijo Nueve Años Izúcar de Matamoros PueblaEl menor pidió apoyo a las autoridades ante el temor de volver a casa. Foto: X @FiscaliaPuebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un niño de 9 años en Puebla acusa a su madre de maltrato físico y explotación. La Fiscalía vincula a proceso a Francisca 'N'. La protección del menor es prioridad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Niño de Nueve Años Acusó a su Mamá por Violencia Familiar en Puebla: Ya Fue Detenida | N+