Muere Mujer Atropellada por Unidad de Transporte Público en la Ciudad de Puebla

Una mujer murió atropellada por el conductor de una unidad de transporte público de la Ruta 4 en inmediaciones del Centro Histórico en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el fatal accidente ocurrió en la intersección de las calles 3 Sur y la 11 Poniente, lugar hasta el que se movilizaron los cuerpos de emergencias para atender el siniestro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla acordonaron la zona provocando el cierre total de circulación en las calles antes mencionadas.

Paramédicos confirmaron el deceso de la joven, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que realice el levantamiento del cuerpo e inicie con los protocolos correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades encargadas puedan publicar más información sobre lo ocurrido.

Con información de N+

GMAZ