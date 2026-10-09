Accidentes

Muere Mujer Atropellada por Unidad de Transporte Público en la Ciudad de Puebla

La joven fue embestida por un microbús de la Ruta 4 en la intersección de las calles 3 Sur y 11 Poniente del Centro Histórico de la capital poblana

Mujer Muerta Atropellada Ruta 4 Transporte Público Calle 3 Sur Centro Histórico PueblaLa circulación vehicular fue cerrada en la intersección de las calles 3 Sur y 11 Poniente. Foto: N+

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Impactante accidente en Puebla: una mujer pierde la vida tras ser embestida por transporte público en 3 Sur y 11 Poniente.

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