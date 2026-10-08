Choca Camioneta contra Microbús con Pasajeros en Puebla: Reportan Varios Heridos

Aparentemente un descuido al volante terminó en un fuerte accidente en san pablo xochimehuacan, donde una camioneta particular de color verde impactó el costado de una unidad del transporte público.

El percance ocurrió este jueves 8 de octubre de 2026 a la altura de las vías del tren y estuvo involucrada la unidad 039 de la ruta 38. Los primeros reportes señalaron que al menos seis personas resultaron lesionadas.

Al sitio arribaron paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas, así como personal de protección civil municipal y agentes de tránsito, quienes brindaron atención a los afectados y realizaron las labores correspondientes.

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De acuerdo con los reportes disponibles, al menos una de las seis personas lesionadas requirió traslado a un hospital para recibir atención médica.

El conductor de la camioneta fue detenido de manera preliminar, mientras las autoridades realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ