Accidentes

Choca Camioneta contra Microbús con Pasajeros en Puebla: Reportan Varios Heridos

Al menos una persona de los lesionados por el accidente en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, requirió traslado a un hospital

Pasajeros Lesionados por Accidente Choque Camioneta Microbús Ruta 38 San Pablo Xochimehuacan PueblaAl menos seis personas fueron atendidas por los cuerpos de emergencias. Foto: Facebook Xochimehuacan

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Descuido al volante provoca choque en Puebla: una camioneta impacta un microbús con pasajeros, resultando en seis heridos. Conoce cómo ocurrió este accidente.

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