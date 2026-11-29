El presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, votó este domingo en Madrid para las elecciones generales y volvió a pedir una gran participación "por el futuro" de España.

En declaraciones a los medios, el jefe del Ejecutivo subrayó que "hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", y recordó que, en democracia, "hay muchos poderes", pero el mayor es el del voto.

Sánchez depositó su papeleta en las urnas alrededor de las 9:15 horas en la capital española.

Pidió una gran participación porque, cuanto mayor sea, "mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento" y "mayor fuerza tendrá el Gobierno" para continuar sus políticas.

"Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones", indicó el líder socialista, quien esta vez no acudió a votar con su esposa, Begoña Gómez, quien votó por correo.

Cuestionado por si llegaba con nervios, dijo que hoy es un día muy importante para España.

Sobre las críticas de la oposición de conservadores y extrema derecha sobre la fiabilidad del voto por correo y de los residentes en el extranjero, Sánchez comentó que la mejor manera de "despejar cualquiera de estos bulos" es participar, "votar en masa".

También expresó su expectativa de una alta participación y destacó la importancia de la jornada para Europa, al señalar que España es el principal país de la UE con un Gobierno progresista.

El candidato del PSOE pasará el día con su familia, como acostumbra los domingos, con quienes comerá paella antes de esperar los resultados del escrutinio, según informó El País.

Para la jornada de este domingo están convocados 38.6 millones de electores, de los que 35.9 millones residen en España, y que podrán votar hasta las 20:00 horas, tiempo local, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados.

El último sondeo del instituto 40dB., publicado el lunes, estimó que PP y Vox sumarían más de 185 escaños, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

El PP obtendría 130 diputados y 31.8% de los votos, mientras que Vox alcanzaría 57 escaños y 17.3%. El PSOE sería la segunda fuerza, con 124 diputados y 30.9% de los sufragios, tres más que en la legislatura anterior. El Frente Amplio y sus confluencias territoriales conseguirían nueve escaños, mientras que Podemos quedaría fuera del Parlamento.

La encuesta contempla un cambio de Gobierno que pondría fin a la presidencia de Pedro Sánchez, quien llegó al cargo en 2018 tras una moción de censura contra Mariano Rajoy.

ASJ