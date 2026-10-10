Seguridad

Procesan a Adolescente que Presuntamente Abusó de una Menor de 12 Años en Puebla

La autoridad judicial resolvió vincular a proceso al joven tras los hechos ocurridos en dos ocasiones diferentes en el municipio de Tlaltenango

Vinculado a proceso por abuso de menor de 12 años en Puebla.Investigan abuso en agravio de menor de 12 años en Puebla. Foto: Gobierno Municipal de Tlaltenango | Ilustrativo

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Adolescente de 15 años en Puebla vinculado a proceso por abuso de menor de 12. La Fiscalía sigue las diligencias para proteger a la niñez.

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