Procesan a Adolescente que Presuntamente Abusó de una Menor de 12 Años en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente acusado de abuso en agravio de una menor de 12 años de edad ocurrido en el municipio de Tlaltenango.

Las autoridades ministeriales recabaron las pruebas de los hechos en las que revelaron que los actos indebidos ocurrieron en dos fechas distintas, durante abril y junio de 2026.

De acuerdo a las investigaciones, el adolescente de 15 años cuya identidad es reservada, presuntamente realizó actos de naturaleza sexual en agravio de la víctima.

Luego de una denuncia presentada, la Fiscalía a través de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, inició las indagatorias correspondientes y reunió datos de prueba que fueron expuestos ante la autoridad judicial.

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El Ministerio Público presentó los elementos de prueba por lo que la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al adolescente por el delito de violación equiparada.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla rectificó que continuará con las diligencias necesarias, bajo los principios de interés superior de la niñez, protección de identidad, debido proceso y respeto a los derechos de las personas adolescentes involucradas.

Las autoridades exhortan a la sociedad a presentar las denuncias formales en caso de ser víctimas de algún delito, estas acciones son claves para esclarecer los casos y obtener justicia.

Tal es el caso de un abuso sexual en agravio de una menor de nueve años ocurrido en el municipio de Cuetzalan del Progreso, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la sentencia condenatoria en contra del culpable, quien era el padrastro de la víctima.

José Antonio 'N' ejecutó tocamientos de índole sexual en el cuerpo de la menor al interior de una panadería, por lo que luego de las pruebas recabadas, se le condenó con seis años, 10 meses y 15 días de prisión.

Con información de N+

MCS