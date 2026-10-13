Deportes

¿Quién es Emilio Rodríguez, el Compañero Mexicano del Ciclista Isaac del Toro?

México cuenta con otra promesa del ciclismo, que a sus 18 años ha llamado la atención del UAE Team Emirates XRG. Esto sabemos

José Emilio Rodríguez Delgado es un ciclista prometedor que nació en Colima el 9 de mayo del 2008.José Emilio Rodríguez Delgado es un ciclista prometedor que nació en Colima el 9 de mayo del 2008. Foto: Instagram | @emiliordd_

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+