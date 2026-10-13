¿Quién es Emilio Rodríguez, el Compañero Mexicano del Ciclista Isaac del Toro?

A partir de la temporada 2027, el ciclista mexicano Emilio Rodríguez se sumará al UAE Team Emirates, equipo en el ya es figura Isaac del Toro. El joven atleta llega al programa de desarrollo, para foguearse antes de dar el salto al World Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

José Emilio Rodríguez Delgado, de 18 años, “representa una nueva e ilusionante incorporación al programa. El mexicano llega procedente de AR Monex, la estructura de desarrollo que ha ayudado a numerosos talentos latinoamericanos a dar el salto a las carreras europeas”, señaló el Team UAE Emirates en sus redes sociales.

Hay que recordar que el AR Monex es el mismo equipo en el que se formó Isaac Del Toro antes de llegar a su actual plantilla, en el 2023.

Nacido en Colima, Colima, el 9 de mayo del 2008, José Emilio Rodríguez fue fichado junto con otras 4 promesas del ciclismo: Riccardo Lorello (Italia), Luca Martínez (España), Simon Defrance (Francia) y Vaclav Jezek (Chequia).

Pese a su corta edad, "Choche", como es conocido José Emilio, ya tiene mucho camino rodado. Este año pasó gran parte compitiendo en Europa, con buenos resultados. Al igual que Isaac del Toro, es un gran escalador.

Por ello es que el el UAE Team Emirates destacó que "entre sus actuaciones más destacadas se encuentra el segundo puesto en la clasificación general del GP West Bohemia, donde terminó con el mismo tiempo que el ganador, además del segundo lugar en el Trofeo Emozione, prueba puntuable para la UCI, celebrado en Italia".

Esas actuaciones le valieron ser seleccionado para representar a México en el Campeonato Mundial Juvenil en Montreal el mes pasado, donde fue el mejor latinomericano en la contrarreloj individual al terminar en posición 22 de la categoría júnior varonil. Además finalizó en el lugar 34 en la carrera de ruta del Campeonato Mundial júnior.

José Emilio también obtuvo el cuarto lugar general en la Copa Nacional de MTB 2023. El año pasado ganó el Gran Premio Adalberto Gabrielloni y se proclamó campeón nacional júnior de contrarreloj.

De igual modo obtuvo el segundo lugar en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de México.

Este año se coronó campeón de la clasificación general del Giro della Valdera y obtuvo cuatro segundos lugares: en el Trofeo Emozione, el Memorial Paolo Baicchi, el Liberazione Juniores y el GP West Bohemia.

También terminó cuarto en el Gran Premio Sportivi di Loria y quinto en el Trofeo Comune di Vertova. En el Giro della Lunigiana ocupó el sexto lugar de la clasificación general y el duodécimo en la clasificación por puntos.

Por ahora, José Emilio Rodríguez Delgado es una promesa, una perla del ciclismo mexicano, pero las expectativas son altas. A partir del año próximo se codeará con las estrellas del UCI World Tour y se espera que siga los pasos de su compatriota Isaac del Toro, que ha tenido un desempeño ascendente.

Con información de N+