Seguridad

Colocan Engomado Rojo a Viviendas en Colonia 3 de Octubre en Tijuana, BC

Un total de 15 viviendas fueron evacuadas de inmediato debido al rápido deslizamiento de los terrenos y al peligro latente de un colapso

Vista panorámica de el terreno afectado por el deslizamiento en TijuanaVista panorámica de el terreno afectado por el deslizamiento en Tijuana | Foto: N+

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