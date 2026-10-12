Colocan Engomado Rojo a Viviendas en Colonia 3 de Octubre en Tijuana, BC

Un deslizamiento de tierra en la colonia 3 de Octubre obligó a las autoridades de Protección Civil Municipal a reclasificar el nivel de riesgo y evacuar a decenas de residentes tras colocar engomados rojos de alto peligro en 15 viviendas.

Durante las primeras horas de la mañana, inspectores de la dependencia municipal habían notificado inicialmente a cinco inmuebles con engomados amarillos. Sin embargo, el deslizamiento avanzó y por ende se hizo la reclasificación.

Ante esta aceleración, los técnicos de Protección Civil determinaron elevar la alerta a clasificación roja, la cual advierte sobre un riesgo inminente de colapso y exige la evacuación inmediata de los inmuebles.

Las familias afectadas ya desalojaron sus hogares ante la rapidez con la que avanza la inestabilidad del suelo. Elementos de seguridad y atención de emergencias mantienen la vigilancia en el perímetro.

Familias de la colonia 3 de Octubre abandonan sus casas por peligro de derrumbe | Foto: N+

JMR