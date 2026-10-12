Ejecución Fallida de Christa Pike: Auxilio Tardó 31 Minutos por Confusión de Autoridades

Los servicios de emergencia tardaron 31 minutos en entrar a la prisión de máxima seguridad de Nashville, Tennessee, tras la primera llamada al 911 por la ejecución fallida de Christa Pike el 30 de septiembre. Despachadores, socorristas y personal penitenciario no lograron confirmar de inmediato que la solicitud de ayuda fuera legítima, según grabaciones obtenidas por The Associated Press mediante una solicitud de acceso a la información pública.

La llamada se registró a las 8:40 p.m., poco más de una hora después de que comenzara la inyección letal. Los socorristas pudieron ingresar a las 9:11 p.m., cuando el Control Central de la prisión confirmó que el aviso era legítimo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Seguía Respirando': ¿Cómo Sobrevivió Christa Pike a Ejecución en Tennessee, EUA?

Quien llamó, cuyo nombre y cargo fueron eliminados de la grabación, dijo estar en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, donde se había intentado ejecutar a una persona que seguía con vida. El despachador le pidió un código para verificar la llamada, pero no lo tenía.

A las 9:03 p.m., un despachador indicó que, según los supervisores del Departamento de Comunicaciones de Emergencia, se trataba de una llamada falsa y que en la prisión no se requería asistencia médica.

Cuatro minutos después, un socorrista informó que una persona afuera de la prisión aseguraba que el aviso era real, exigía que los dejaran pasar y decía ser un funcionario estatal. Pidió que alguien saliera a hablar con esas personas en la entrada.

En una grabación de las 9:07 p.m., representantes del Control Central dijeron a los equipos de emergencia que ellos habrían sido quienes hicieran la llamada y que no la habían hecho.

Pike, de 50 años, fue hospitalizada tras sobrevivir a dos dosis de pentobarbital. Estaba condenada a muerte por el asesinato a puñaladas de su compañera de escuela Colleen Slemmer, en 1995. Tenía 18 años cuando ella y su novio torturaron y mataron a Slemmer, lo que la convirtió en una de las mujeres más jóvenes sentenciadas a muerte en el país.

Pike pasó varios días con ventilador y, en algún momento, sus abogados no esperaban que sobreviviera. Después recuperó la conciencia, empezó a hablar de forma limitada y a caminar con ayuda. Sus abogados informaron que fue dada de alta y regresó a la prisión de mujeres donde estuvo recluida durante 30 años.

El Departamento de Correccionales de Tennessee no ha explicado qué falló en la ejecución. Especialistas médicos han planteado como posibles causas problemas con la calidad del fármaco y la colocación de las vías intravenosas, que habrían provocado que la sustancia se acumulara en el tejido.

Con información de AP.

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