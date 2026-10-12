Internacional

Ejecución Fallida de Christa Pike: Auxilio Tardó 31 Minutos por Confusión de Autoridades

Un despachador calificó de falsa la llamada hecha desde la prisión de Nashville

Ejecución Fallida de Christa Pike: Auxilio Tardó 31 Minutos por Confusión de AutoridadesVehículos de emergencia abandonan la Institución de Máxima Seguridad Riverbend tras la suspensión de la ejecución de Christa Pike el miércoles 30 de septiembre de 2026. Foto: AP

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