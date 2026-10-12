Fuertes Lluvias Causan el Cierre a las Cataratas del Iguazú en Argentina

Las autoridades cerraron este lunes el acceso turístico a las cataratas del Iguazú, en el noreste de Argentina, por la crecida del río del mismo nombre, que superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, más de seis veces su caudal promedio.

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria del paseo restringieron el ingreso a los sectores turísticos de las cataratas, ubicadas en Misiones, informó la agencia AFP. El Parque Nacional Iguazú comunicó que la restricción es temporal, abarca la circulación de personas y el acceso a los sectores de uso público, y no informó cuándo reabrirá.

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El intendente del parque, José María Hervás, indicó que el cierre es preventivo y que los caudales que arrojan las represas desde la parte superior del río Iguazú no disminuyen.

"No para de llover", afirmó Hervás.

Además, se emitieron alertas por el aumento de los caudales de los ríos Paraná y Uruguay debido a las lluvias que se prevén por el fenómeno de El Niño.

La crecida del río Uruguay obligó a evacuar a decenas de personas en zonas costeras de Concordia, en Entre Ríos, y de Paso de los Libres, en Corrientes, según partes municipales difundidos el lunes por la prensa local.

La entidad binacional a cargo de la central hidroeléctrica de Yacyretá, en la frontera entre Argentina y Paraguay, informó que el caudal del río Paraná superó los promedios históricos en 37 por ciento en septiembre y en 40 por ciento en lo que va de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina señaló que, hasta septiembre, el litoral del país registra excesos de precipitaciones similares al promedio de los eventos de El Niño fuertes. El organismo advirtió que esos excesos son relativamente pequeños al principio, pero aumentan conforme avanza el año, sobre todo en el verano y el otoño australes de 2027.

El parque ya había cerrado por crecidas en 2023 y 2024, en el marco de otro episodio de El Niño que destruyó pasarelas en la zona turística de la Garganta del Diablo. En agosto, las autoridades cerraron esa parte del circuito y levantaron pasarelas de forma preventiva, a la espera de un fenómeno similar o incluso más potente.

Meteorólogos de todo el mundo han advertido que el actual El Niño podría convertirse en el más fuerte que se ha observado. El fenómeno eleva las temperaturas en el Pacífico tropical y provoca cambios en el clima que pueden aumentar el riesgo de sequías e inundaciones y exacerbar el calentamiento global.

Con información de AFP.

CT