Internacional

Fuertes Lluvias Causan el Cierre a las Cataratas del Iguazú en Argentina

Evacúan a decenas de personas por la crecida del Uruguay y el Paraná supera sus promedios

Fuertes Lluvias Causan el Cierre a las Cataratas del Iguazú en ArgentinaLas fuertes lluvias causaron el cierre a turistas del lugar. Foto: Reuters / Archivo

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