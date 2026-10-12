Internacional

Casa Blanca Lanza Página Web de Cristóbal Colón: 'Héroe Estadounidense por Excelencia'

La página presenta una cronología de los viajes de Colón al continente americano entre 1492 y 1502, acompañada de imágenes y vídeos

Casa Blanca Lanza Página Web de Cristóbal Colón: ‘Héroe por Excelencia’Página web de la Casa Blanca que muestra un homenaje a Cristóbal Colón. Foto: whitehouse.gov
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