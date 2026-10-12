Casa Blanca Lanza Página Web de Cristóbal Colón: 'Héroe Estadounidense por Excelencia'

La Casa Blanca lanzó este lunes una página web para homenajear a Cristóbal Colón, al que presenta como "el héroe estadounidense por excelencia" que "navegó hacia el oeste y descubrió un Nuevo Mundo".

Esto ocurre en el marco del Día de Colón, que se celebra en Estados Unidos el 12 de octubre; la Casa Blanca presentó un portal que recorre la vida de Cristóbal Colón hasta su llegada al continente americano en 1492.

El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recuperó la proclamación única del Día de Colón después de que durante la Administración de Joe Biden (2021-2024) se conmemorara también el Día de los Pueblos Indígenas.

La página presenta una cronología de los viajes de Colón al continente americano entre 1492 y 1502, acompañada de imágenes y vídeos creados por inteligencia artificial (IA).

"El héroe estadounidense por excelencia, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás haya pisado la faz de la Tierra", destaca el portal de la Casa Blanca sobre Colón.

También celebra la recuperación de una estatua en su honor que ahora está en la Casa Blanca después de que en 2020 fuera derribada y arrojada al puerto de Baltimore en una protesta el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Trump también publicó un mensaje en X calificando a Cristóbal Colón de "héroe", haciéndose eco de la frase de Tony Soprano en la serie Los Soprano.

En los últimos años ha crecido en Estados Unidos el número de estados, ciudades y activistas que en torno al 12 de octubre organizan protestas anticoloniales en las que cuestionan la narrativa tradicional y buscan poner el foco en las comunidades nativas.

HVI