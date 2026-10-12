Internacional

Cuba Abre su Petróleo a Concesiones y a Empresas Privadas

La reforma busca elevar la producción de crudo y gas mientras EUA mantiene un bloqueo petrolero

Cuba Abre su Petróleo a Concesiones y a Empresas PrivadasSe observan barriles de petróleo en una imagen ilustrativa. Foto: Reuters / Archivo

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