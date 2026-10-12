Cuba Abre su Petróleo a Concesiones y a Empresas Privadas

Cuba anunció este lunes una reforma de su sector petrolero que incluye concesiones a inversionistas extranjeros y la participación de empresas privadas nacionales, como parte de su programa de liberalización económica.

Desde comienzos de la década de 1990, las compañías extranjeras han participado en el sector de los hidrocarburos solo mediante contratos de producción compartida —esquema en el que el Estado y la empresa se reparten lo extraído— a través de empresas mixtas con el Estado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Díaz-Canel Acusa a Estados Unidos de Atacar al Sector Privado de Cuba

Pedro Abigantus, directivo del Ministerio de Energía y Minas, explicó en declaraciones difundidas por el portal Cubadebate que la nueva legislación amplía esas opciones:

La norma "incorpora otras alternativas, entre ellas la concesión petrolera, que puede resultar más atractiva para determinados inversionistas", dijo.

El funcionario agregó que el texto también abre la industria a los particulares cubanos:

La legislación "contempla la participación de actores económicos privados nacionales en actividades de la industria petrolera", señaló.

Según Abigantus, la norma busca el incremento progresivo de la producción de petróleo crudo y gas natural en un escenario económico y energético distinto, de liberalización, aunque sin renunciar al control estatal sobre los recursos petroleros.

La agencia AFP informó que las nuevas normas se aprobaron en el contexto del paquete de 176 reformas a favor del libre mercado adoptadas en junio, con las que el país enfrenta una de sus peores crisis económicas, bajo fuerte presión de Washington.

Estados Unidos aplica desde enero un bloqueo petrolero contra la isla, como parte de su política de máxima presión contra La Habana. La medida ha agravado la crisis económica y energética que ya enfrentaba el país, de 9,4 millones de habitantes. Varias empresas estatales y dirigentes del sector han sido sancionados.

Cuba produce el 40% del petróleo que consume, que destina principalmente al funcionamiento de las siete viejas termoeléctricas que sostienen su sistema eléctrico. Washington solo ha permitido desde febrero la entrada de combustible comprado en Estados Unidos por emprendedores privados cubanos. Esas compras representan apenas el 3% de las necesidades de consumo del país, según cifras de las autoridades cubanas.

En julio, el gobierno cubano aprobó la apertura a los privados de amplios sectores de la economía, como gasolineras, farmacias, puertos y bancos. Actualmente operan en la isla más de 15 mil pequeñas y medianas empresas, que emplean a más de un tercio de la población activa, de acuerdo con datos de las autoridades.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana, sostiene que Cuba, a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa una amenaza extraordinaria para la seguridad de su país y ha amenazado con tomar el control de la isla.

CT