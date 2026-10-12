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Entre los Daños del Huracán Simon y el Miedo a la Rapiña: Familias se Niegan a Dejar sus Casas

Las afectaciones que dejó el ciclón son numerosas, sin embargo los habitantes se niegan a evacuar ya que temen perder sus pertenencias

Huracán Simon y miedo a la rapiñaN+
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