Entre los Daños del Huracán Simon y el Miedo a la Rapiña: Familias se Niegan a Dejar sus Casas

Pese a las inundaciones provocadas por el mar de fondo asociado al huracán Simón en San Blas, Nayarit, algunas familias se resisten a abandonar sus viviendas por temor a que sus pertenencias sean robadas durante la emergencia.

El aumento de la marea afectó al menos tres colonias del municipio: Benito Juárez, Colosio y Aticama. Ante el ingreso del agua, la mayoría de los habitantes se trasladó con familiares o acudió a refugios temporales, aunque otros decidieron permanecer en sus casas.

El temor a la rapiña se convierte así en una preocupación adicional para quienes viven en zonas vulnerables y deben decidir entre resguardar sus pertenencias o ponerse a salvo ante el riesgo de inundaciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. San Blas Refuerza Evacuaciones ante Riesgo de Desbordamiento por el Huracán Simón

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el 11 de octubre sobre el despliegue de más de 22 mil elementos de los tres órdenes de gobierno para realizar acciones preventivas y atender a la población afectada por el huracán.

Las labores incluyen evacuaciones preventivas, traslados a refugios temporales y recorridos en comunidades expuestas a inundaciones y otros efectos del fenómeno meteorológico.

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a los habitantes de las zonas afectadas a permanecer en lugares seguros y seguir las indicaciones de las autoridades.

Mientras tanto, paso del huracán Simon dejó una fuerte destrucción en la playa El Paraíso, en el municipio de Armería, Colima, donde comercios e inmuebles ubicados frente al mar desaparecieron o quedaron entre montañas de escombros, piedras, arena y restos de construcciones.

Foto: N+

En la zona, la avenida principal quedó intransitable debido a los materiales arrastrados por el oleaje. En algunos puntos no solo cayeron fragmentos de las viviendas, sino muros, techos, puertas y ventanas enteras.

De acuerdo con el primer censo del Gobierno de Colima, hay 35 comercios con algún tipo de daño. Además, un balance preliminar reporta 71 viviendas afectadas en la entidad.

Las autoridades de Protección Civil estatal evaluarán cuáles inmuebles pueden seguir habitados y cuáles deberán ser acordonados o inhabilitados para evitar riesgos a la población debido al nivel de los daños.

La magnitud de las afectaciones también mantiene en incertidumbre a los comerciantes de la zona, algunos de los cuales consideran esperar antes de limpiar o reabrir sus negocios ante la posibilidad de que otro ciclón afecte la costa en los próximos días.

Los daños en playa El Paraíso reflejan el impacto del huracán Simon en esta zona costera, donde los habitantes y comerciantes deberán esperar las evaluaciones oficiales para conocer qué inmuebles podrán recuperarse y cuáles ya no podrán utilizarse.

En Jalisco, alrededor de 80 personas de las comunidades de Yelapa y Quimixto fueron trasladadas a Puerto Vallarta ante el riesgo de inundaciones y derrumbes.

El traslado fue realizado por personal de la Secretaría de Marina como parte de las medidas preventivas ante los efectos del huracán Simón.

Las autoridades recomiendan atender las instrucciones de evacuación y acudir a los refugios temporales cuando exista peligro para la integridad de las personas. Aunque proteger el patrimonio es una preocupación para las familias, permanecer en una zona de riesgo puede exponerlas a inundaciones repentinas y otros efectos del fenómeno meteorológico.

PT