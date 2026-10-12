Pronóstico del tiempo

Doble Aviso por Lluvias en CDMX: Activan Alerta Roja por Tormenta Eléctrica y Granizada

Se prevé que las condiciones para lluvias se mantengan esta tarde y noche en la capital del país

Continúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: CuartoscuroContinúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: Cuartoscuro

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