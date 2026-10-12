Doble Aviso por Lluvias en CDMX: Activan Alerta Roja por Tormenta Eléctrica y Granizada

Por persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este lunes la Alerta Amarilla. Más tarde activó también la Alerta Roja.

La Alerta Amarilla aplica para las demarcaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde en estos momentos ya se registran precipitaciones dispersas.

Mientras que la Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes fue activada en la Gustavo A. Madero.

En el periodo comprendido de las 18:15 a las 22:00 horas de este lunes, se espera la caída de lluvia de entre 15 y 70 milímetros, las cuales pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

De acuerdo con la última interpretación del radar meteorológico de la SGIRPC, esta noche se observa una zona de lluvias de intensidad fuerte, con posible caída de granizo, al norte de la Gustavo A. Madero, así como precipitaciones moderadas en Tlalpan.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Además, se registran lluvias débiles dispersas se presentan en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Milpa Alta, aunado a actividad eléctrica en Milpa Alta y en las cercanías de la Gustavo A. Madero.

"Se prevé que las condiciones para lluvias se mantengan esta tarde y noche en la capital, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo", alertaron las autoridades de la Ciudad de México.

Debido a estas condiciones, la SGIRPC recomendó a la población retirar la basura de coladeras del interior y exterior de sus hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles con corrientes de agua y, si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Como parte del Operativo Tláloc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantienen presencia en diversos puntos de la ciudad para atender situaciones derivadas de las lluvias.

AMP