Alerta en Esta zona de México por la Siguiente Tormenta que Sigue a Simon

Una nueva zona de baja presión bajo vigilancia en el océano Pacífico mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas, debido a su potencial para convertirse en un ciclón tropical después del paso del huracán Simón, que continúa como categoría 2 frente a las costas del occidente de México.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema asociado con la onda tropical número 43 incrementó a 40% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las siguientes 48 horas. Para los próximos siete días, la posibilidad alcanza 90%, el nombre que le correspondería es Trudy.

La zona de baja presión se encontraba a 740 kilómetros al sur-sureste de Puerto Chiapas, Chiapas, y avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora (km/h).

Aunque el sistema todavía no se ha convertido en ciclón tropical, las autoridades mantienen el monitoreo de su evolución ante la posibilidad de que se fortalezca durante los próximos días.

Mientras se vigila la nueva zona de baja presión, el huracán Simón permanece como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

El fenómeno presenta vientos sostenidos de 165 km/h y rachas de hasta 205 kilómetros por hora. Su desplazamiento es hacia el oeste, a una velocidad de cuatro kilómetros por hora.

El centro del huracán se ubicaba a 95 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa.

FBPT