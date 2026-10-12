Seguridad

Recuperan Tractocamión que Transportaba Calzado con Reporte de Robo Puebla

La unidad de carga que había sido sustraída en la autopista México-Puebla fue localizada en inmediaciones de la junta auxiliar de Sanctorum

Recuperado Tractocamión Reporte Robo Calle Río Grijalva Sanctorum Cuautlancingo PueblaLa unidad de carga se encontraba en la junta auxiliar de Sanctorum. Foto: X Facebook SSC Cuautlancingo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La SSCyPC Cuautlancingo recupera tractocamión robado en la autopista México-Puebla. Descubre cómo la inteligencia y la coordinación lograron este éxito.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+