Recuperan Tractocamión que Transportaba Calzado con Reporte de Robo Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo (SSCyPC) localizó un tractocamión reportado como robado a un costado de la autopista México-Puebla.

La recuperación de la unidad de carga se realizó mediante labores de inteligencia e investigación, en coordinación con el C5 del Estado y como parte de un despliegue interinstitucional.

Durante la mañana de este lunes, se recibió el reporte del robo de un tractocamión de color blanco con negro que transportaba calzado. Minutos más tarde, la unidad fue localizada en la calle Río Grijalva, a la altura de la calle Río Zahuapan, en la junta auxiliar de Sanctorum.

Posteriormente, el operador acudió al lugar y estableció contacto con la empresa propietaria para acreditar la unidad y realizar el procedimiento correspondiente para su entrega.

La SSCyPC Cuautlancingo refrendó su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional y las labores de inteligencia e investigación para atender reportes de robo de vehículos y unidades de transporte de carga en el municipio.

Con información de N+

GMAZ