Familia es Asaltada a Mano Armada en Veracruz; Ladrones Usaron Taxi Clonado

En Coatzacoalcos en redes sociales se difundió un video de un asalto a mano armada contra una familia en la colonia Petrolera, donde dos delincuentes encapuchados utilizaron un taxi presuntamente clonado para cometer el atraco y posteriormente escapar.

Los hechos ocurrieron poco antes de las nueve de la noche sobre la avenida Adolfo López Mateos, entre las calles Estado de México y Puebla.

En las imágenes se muestra como amagan a una pareja y a su hija menor de edad, quien se encontraba en brazos de su padre, mientras presuntamente los amenazaban con armas de fuego para obligarlos a entregar sus pertenencias.

Para cometer el atraco, los sujetos utilizaron un automóvil habilitado como taxi, marcado con el número económico 4048, unidad que se presume podría estar clonada.

Hasta el momento, se desconoce el monto de lo robado y si la familia presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.