Seguridad

Familia es Asaltada a Mano Armada en Veracruz; Ladrones Usaron Taxi Clonado

El hecho ocurrió en la colonia Petrolera, en la zona sur del estado. Los sujetos escaparon

Asaltan a familia en Coatzacoalcos y sujetos huyen.Asaltan a familia en Coatzacoalcos y sujetos huyen. Foto: Ilustrativa | N+

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Asalto a mano armada en la colonia Petrolera: una familia fue víctima de un robo usando un taxi clonado.

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