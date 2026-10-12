Seguridad

Declaran Culpable a Gabriel 'N', Papá de Dafne Zapata por Abuso Sexual Agravado

La pena podría oscilar entre 20 y 30 años de prisión, aunque la condena definitiva será establecida por el juez

Declaran Culpable a Gabriel 'N' por Abuso Sexual Agravado Contra Dafne ZapataDeclaran Culpable a Gabriel 'N' por Abuso Sexual Agravado Contra Dafne Zapata. Foto: N+

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Gabriel 'N', padre de Dafne Zapata, enfrenta proceso por abuso sexual agravado. Un juez halló pruebas suficientes.

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