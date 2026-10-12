Un juez declaró culpable a Gabriel 'N', padre de Dafne Zapata Quintos, por el delito de abuso sexual agravado en contra de su hija.

Después de siete años de espera, el juez Eliseo Sánchez Wong emitió el fallo durante la audiencia realizada a las 9 de la mañana en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, donde el acusado acudió acompañado de su abogado.

La pena de prisión aún está pendiente de determinarse. Tras conocer el fallo, Gabriel 'N' cuestionó la resolución del juez y anunció que su defensa apelará la decisión.

El acusado sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio no acreditaban los delitos que se le imputaban y señaló que recurrirá a una segunda instancia para impugnar la resolución.

El siguiente paso será una audiencia programada para el próximo 15 de octubre, en la que se determinarán la sentencia y la reparación del daño a la víctima. De acuerdo con lo previsto, la pena podría oscilar entre 20 y 30 años de prisión, aunque la condena definitiva será establecida por el juez.

Asimismo, se definirá el centro penitenciario al que será trasladado Gabriel 'N', con las opciones de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria o Altamira, según lo determine la autoridad judicial.

De acuerdo con sus declaraciones, a partir de esa diligencia contará con un plazo de 10 días para presentar la impugnación correspondiente.

El caso se remonta a 2019, cuando Gabriel 'N' fue vinculado a proceso por hechos denunciados en agravio de su hija, Dafne Zapata Quintos.

La adolescente falleció el pasado 16 de julio, a los 13 años, durante un campamento de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero. Su muerte es investigada bajo el protocolo de feminicidio, en una indagatoria que involucra al director de la institución, Jorge Luis 'N'.

Con esta resolución, el proceso judicial por abuso sexual agravado entra en su etapa de individualización de sanciones, mientras la familia de Dafne continúa a la espera de que se establezcan las penas correspondientes.