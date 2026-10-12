Tres Hombres Detenidos por Presuntos Actos de Violencia Familiar en Hermosillo

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal durante el fin de semana en Hermosillo, señalados por presuntos actos de violencia familiar contra sus parejas, que incluyeron agresiones físicas, amenazas e insultos.



Uno de los casos ocurrió en la colonia Villa Verde, donde Rolando Guadalupe “N”, de 34 años, fue arrestado luego de que su expareja, de 46 años, reportara que el hombre ingresó por la fuerza a su domicilio, ubicado en la calle San Plutarco, para agredirla verbal y físicamente.



En la colonia Pimentel, Mario Ariel “N”, de 39 años, fue detenido por agentes preventivos en el callejón Tepupa, luego de que su esposa, de 40 años, lo señalara de haberla cacheteado, empujado y jaloneado, además de amenazarla.



El tercer caso se registró en el fraccionamiento Palma Dorada, donde Francisco Joel “N”, de 34 años, fue asegurado por la Policía Municipal tras ser reportado por su pareja, de 33 años, debido a su actitud agresiva e insultos porque al hombre no le gustó la forma en que ella se había vestido. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.