Seguridad

Tres Hombres Detenidos por Presuntos Actos de Violencia Familiar en Hermosillo

Los 3 masculinos fueron acusados de amenazas, agresiones e insultos en distintos casos y colonias en la capital de Sonora

Tres Hombres Detenidos por Presuntos Actos de Violencia Familiar en HermosilloTres Hombres Detenidos por Presuntos Actos de Violencia Familiar en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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