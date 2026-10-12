Accidentes

Dos Menores Resultaron Lesionadas tras Impactar Cuatrimoto en Hermosillo

Una de ellas terminó con golpes de gravedad que ponen en riesgo su vida tras el accidente dentro de un terreno campestre al norte de la ciudad

Dos Menores Resultaron Lesionadas tras Impactar Cuatrimoto en HermosilloDos Menores Resultaron Lesionadas tras Impactar Cuatrimoto en Hermosillo. Foto: N+

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