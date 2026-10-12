Dos Menores Resultaron Lesionadas tras Impactar Cuatrimoto en Hermosillo

Con lesiones de gravedad que ponen en riesgo su vida resultó una de dos adolescentes de 13 años al accidentarse cuando paseaban en una cuatrimoto y se impactaron contra una barda, en un terreno ubicado al norte de Hermosillo.



El percance ocurrió la tarde del pasado domingo en campestre Cerro Colorado, sector localizado al final del tramo poniente del bulevar Enguerrando Tapia Quijada.



Las dos menores se desplazaban a bordo de la unidad cuando, por causas que deberán establecerse mediante la investigación correspondiente, chocaron de frente contra la barda de un predio.



A consecuencia del choque, ambas adolescentes sufrieron lesiones que requirieron atención médica. Una de ellas presentó heridas de gravedad, consideradas de riesgo para su vida, por lo que fue trasladada a la Clínica 14 del IMSS, donde permanece bajo atención médica. La segunda menor sufrió lesiones moderadas y fue llevada al área de urgencias de la Clínica 15 de la misma institución.



Tras el accidente, los hechos fueron notificados al Ministerio Público especializado en materia de tránsito, instancia que tomó conocimiento del caso e inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.