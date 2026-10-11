Rescatan a Mujer de la Tercera Edad de Casa en Llamas en Hermosillo

Una mujer de 75 años de edad, que se encontraba postrada en cama, fue rescatada del interior de una vivienda en llamas, por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública con apoyo de vecinos y elementos del Departamento de Bomberos.

El hecho se registró a la 1:50 de la tarde del sábado, en avenida 6 de Abril casi esquina con Olivares, en la colonia Ley 57, al norte de la ciudad.

Seguridad Pública informó que al llegar los agentes estatales como primeros respondientes, en atención a un llamado de emergencia a la línea 9-1-1, escucharon los gritos de auxilio de la mujer identificada como Elena, quien no podía desplazarse por sus propios medios.

Tras el rescate, la mujer adulta mayor fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital para descartar cualquier afectación derivada de la inhalación de humo o algún otro efecto provocado por el incendio.

En las maniobras de rescate participaron también agentes de la Policía Municipal y vecinos que acarrearon agua para intentar sofocar las llamas, antes de la llegada de los bomberos.