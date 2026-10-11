Accidentes

Rescatan a Mujer de la Tercera Edad de Casa en Llamas en Hermosillo

El incidente se registró la tarde del sábado en una vivienda ubicada en la colonia Ley 57, al norte de la capital de Sonora

Rescatan a Mujer de la Tercera Edad de Casa en Llamas en HermosilloRescatan a Mujer de la Tercera Edad de Casa en Llamas en Hermosillo. Foto: PESP

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