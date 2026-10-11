Sociedad

Emiten Llamado a Evitar Cruce de Ríos y Arroyos por Pronóstico de Lluvias en Sonora

Al mediodía de este sábado se registró la crecida del arroyo principal en la comunidad de Mazocahui

Emiten Llamado a Evitar Cruce de Ríos y Arroyos por Pronóstico de Lluvias en SonoraEmiten Llamado a Evitar Cruce de Ríos y Arroyos por Pronóstico de Lluvias en Sonora. Foto: Archivo Protección Civil Sonora

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