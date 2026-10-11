Emiten Llamado a Evitar Cruce de Ríos y Arroyos por Pronóstico de Lluvias en Sonora

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso meteorológico y un llamado a la población para evitar el cruce de ríos, arroyos y encharcamientos profundos, ante el pronóstico de lluvias intensas, chubascos y tormentas en gran parte del territorio sonorense, principalmente en las regiones centro, norte y noroeste.

Al medio día de este sábado, se registró la crecida del arroyo principal en la comunidad de Mazocahui, en el Río Sonora, aunque autoridades estatales de Protección Civil informaron que un par de horas después el cauce volvió a la normalidad y no se reportaron incidentes en la zona.

Mientas que en Hermosillo, se registró un intenso chubasco generalizado con mayor intensidad en el sector norponiente con acumulados de hasta 25 milímetros y caído de granizo en el sector surponiente.

En el norte de la capital sonorense, se registraron importantes encharcamientos en varios cruceros que complicaron el tránsito vehicular, aunque no se reportaron incidentes durante los primeros monitoreos a cargo de las autoridades municipales.