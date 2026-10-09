Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Tía en Hermosillo

La mujer lo señaló de también de intentar incendiar su domicilio de la colonia Norberto Ortega en la capital de Sonora

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Tía en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Tía en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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