Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Tía en Hermosillo

Dos hombres fueron detenidos por la Policía Municipal en distintos casos de violencia familiar en Hermosillo, uno señalado por amenazar de muerte a su tía y advertirle que incendiaría su vivienda, mientras que el segundo fue acusado de agredir a su madre.



En la colonia Norberto Ortega, José Juan “N”, de 51 años, fue aprehendido luego de que una mujer de 64 años reportara la actitud agresiva de su sobrino en la calle Guillermo Huérigo.



La afectada señaló que el hombre la amenazó con matarla y le advirtió que le quemaría la casa, por lo que solicitó la intervención de las autoridades municipales.



En un segundo hecho, ocurrido en la colonia Guayacán, Oscar Gabriel “N”, de 33 años, fue detenido tras ser acusado de agredir físicamente a su madre, de 66 años.



El reporte de violencia doméstica movilizó a los agentes hasta el cruce de las calles Eucalipto y Rama Seca, donde la mujer denunció lo sucedido.



La víctima relató que su hijo la tomó del cuello, la apretó y le tapó la boca mientras le gritaba.



Tras la intervención policial, el hombre fue presentado ante la autoridad investigadora para las diligencias correspondientes por los hechos denunciados.