Localizan Cuerpo de Hombre en Estado de Descomposición en Hermosillo

El reporte de olores fétidos en el interior de una vivienda movilizó a corporaciones de emergencia la mañana de este viernes, al alertar vecinos sobre la situación en un domicilio de la colonia La Cholla, donde fue localizado un hombre sin vida.



Los hechos sucedieron a las 11:00 horas, en el cruce de la avenida Vergel y el canal La Cholla, hasta donde acudieron agentes de la Policía Municipal, quienes percibieron el fuerte olor y encontraron la puerta principal protegida con una reja asegurada con cadenas y candado.



Ante la imposibilidad de ingresar al inmueble, los policías solicitaron el apoyo de Bomberos de Hermosillo, quien con una cizalla cortaron el candado y abrieron la reja y la puerta de acceso.



Una vez dentro, descubrieron al hombre sin vida, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.



Tras el hallazgo, se dio aviso al Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las diligencias correspondientes, incluida la necropsia de ley, para determinar las causas exactas de la muerte.