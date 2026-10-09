Seguridad

Localizan Cuerpo de Hombre en Estado de Descomposición en Hermosillo

Vecinos del lugar reportaron olores fétidos dentro de un domicilio en la colonia La Cholla de la capital sonorense

Localizan Cuerpo de Hombre en Estado de Descomposición en HermosilloLocalizan Cuerpo de Hombre en Estado de Descomposición en Hermosillo. Foto: N+

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