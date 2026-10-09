Seguridad

Sujeto es Asesinado a Balazos en Taller de Herrería en Hermosillo

Presuntamente dos sujetos armados realizaron el ataque armado en un domicilio de la colonia Palo Fierro, al norponiente de la ciudad

Sujeto es Asesinado a Balazos en Taller de Herrería en HermosilloSujeto es Asesinado a Balazos en Taller de Herrería en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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