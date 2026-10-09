Sujeto es Asesinado a Balazos en Taller de Herrería en Hermosillo

Un ataque armado cobró la vida de un hombre de 36 años, quien fue ejecutado a balazos la mañana de este viernes dentro de una vivienda, utilizada como taller de herrería, en la colonia Palo Fierro, al norponiente de Hermosillo.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la mañana en la calle Coomitin, entre Maderas Poniente y Tesota, a donde acudieron agentes de la Policía Estatal como primeros respondientes.



Los oficiales estatales, al ver al hombre con varios impactos de bala solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes al intentar brindarle los primeros auxilios se percataron que ya no contaba con signos vitales.



La víctima fue identificada como José Gabriel, quien laboraba en el porche cuando, según vecinos del sector, dos hombres llegaron en un sedán guinda y al verlos armados corrió al interior de la casa para encerrarse en el baño, donde fue alcanzado y ejecutado a tiros.



Posteriormente, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, peritos de Servicios Periciales y personal del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.



Aunque se activó el Código Rojo y se desplegó un operativo de búsqueda en los alrededores, los presuntos responsables no fueron localizados.