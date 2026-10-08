Seguridad

Adolescente Detenida por Presuntamente Agredir y Encerrar a su Pareja en Hermosillo

El joven de 18 años pidió ayuda luego de que aparentemente su pareja no lo dejaba salir de un domicilio en la colonia Jacinto López, al norte de la ciudad

Adolescente Detenida por Presuntamente Agredir y Encerrar a su Pareja en HermosilloAdolescente Detenida por Presuntamente Agredir y Encerrar a su Pareja en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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