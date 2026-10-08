Adolescente Detenida por Presuntamente Agredir y Encerrar a su Pareja en Hermosillo

Agentes de la Policía Municipal intervinieron para detener a una menor de 17 años, luego de que un joven de 18 años pidiera ayuda desde un domicilio donde, según su reporte, era agredido y no se le permitía salir.



El caso fue atendido poco antes de las 10:00 horas del miércoles, cuando los agentes se trasladaron hasta la avenida Rebeico, en la colonia Jacinto López, al norte de Hermosillo, para verificar el informe relacionado con violencia familiar.



El afectado, quien es novio de la joven, informó a los policías que ella estaba agresiva y le impedía abandonar el lugar, encerrándolo, por lo que los elementos realizaron la intervención correspondiente y aseguraron a la menor.



La mujer fue trasladada y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, instancia que determinará su situación legal por el delito de violencia familiar y lo que resulte.