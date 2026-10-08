Sujeto es Lesionado a Balazos al Norponiente de Hermosillo; No Hay Detenidos

Un hombre resultó lesionado la madrugada de este jueves, luego de ser baleado cuando se encontraba en un domicilio de la colonia Villa del Real, al norponiente de Hermosillo.



El ataque ocurrió cerca de la 01:00 de la mañana, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pedro Salazar Félix y De los Cafetales, donde vecinos reportaron escuchar varias detonaciones de arma de fuego, antes de percatarse que había una persona herida.



La víctima recibió auxilio en el lugar y luego fue trasladada a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja al área de urgencias de un hospital público, donde quedó bajo atención médica debido a las lesiones que presentó.



Luego de recibirse el reporte sobre la agresión, las autoridades activaron el Código Rojo y desplegaron un operativo policiaco en los alrededores del domicilio, para tratar de localizar a los responsables del ataque.



Sin embargo, pese al operativo implementado en la zona, los presuntos responsables no fueron encontrados, por lo que las autoridades continuaron con las acciones correspondientes tras la agresión registrada.