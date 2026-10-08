Seguridad

Sujeto es Lesionado a Balazos al Norponiente de Hermosillo; No Hay Detenidos

El ataque armado se registró la madrugada de este jueves en un domicilio de la colonia Villa del Real de la capital de Sonora

Sujeto es Lesionado a Balazos al Norponiente de Hermosillo; No Hay DetenidosSujeto es Lesionado a Balazos al Norponiente de Hermosillo; No Hay Detenidos. Foto: Archivo N+

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