Seguridad

Detienen a Hombre por Agresión Armada Donde Murió Menor de 13 Años en Hermosillo

Elementos de la AMIC capturaron a un presunto responsable del doble homicidio en la colonia Fuente de Piedra, al norponiente de la capital de Sonora

Detienen a Hombre por Agresión Armada Donde Murió Menor de 13 Años en HermosilloDetienen a Hombre por Agresión Armada Donde Murió Menor de 13 Años en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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