Detienen a Hombre por Agresión Armada Donde Murió Menor de 13 Años en Hermosillo

Uno de los presuntos responsables del doble homicidio ocurrido el lunes en la colonia Fuente de Piedra, al norponiente de Hermosillo, donde perdió la vida un adolescente de 13 años, fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

El fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que se trata de Cristian Rubén 'N', capturado en flagrancia junto con Arturo 'N' y Jorge 'N' en la colonia Ley 57, donde también les aseguraron un fusil AK-47, 19 cartuchos útiles y 35 envoltorios de la droga sintética cristal.

“Entre ellos se encuentran Cristian Rubén 'N', quien está identificado como uno de los probables responsables del doble homicidio de Fuente de Piedra. Al momento de su captura se encontraba acompañado con otros dos sujetos”.

En el ataque ocurrido el 5 de octubre pasado, fueron asesinados el menor de 13 años y un adulto de 27, mientras que un joven de 18 años resultó lesionado y está bajo atención médica y resguardo policial.

De acuerdo con la Fiscalía, Cristian Rubén 'N' también contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en otro hecho con disparos de arma de fuego.

Los tres sujetos detenidos quedaron a disposición de Ministerio Público por los delitos cometidos en flagrancia, tanto por la droga encontrada y la aportación de un arma de fuego de uso exclusivo y reservado para el Ejército de las Fuerzas Armadas.