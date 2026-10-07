Seguridad

Adolescente Detenido por Presuntamente Incendiar su Habitación en Hermosillo

Aparentemente el incendio fue provocado tras una discusión con sus hermanos en la colonia Pueblitos, al norte de la capital de Sonora

Adolescente Detenido por Presuntamente Incendiar su Habitación en HermosilloAdolescente Detenido por Presuntamente Incendiar su Habitación en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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