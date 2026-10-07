Adolescente Detenido por Presuntamente Incendiar su Habitación en Hermosillo

Un adolescente de 14 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de presuntamente provocar un incendio en su habitación, tras sostener una discusión con sus hermanos, en hechos ocurridos al norponiente de Hermosillo.



El incidente ocurrió poco antes de las 16:00 horas del martes, en la vivienda de la colonia Pueblitos, a donde acudieron elementos del Departamento de Bomberos para sofocar las llamas, quienes al percatarse que habría sido provocado por fuego directo, fue necesaria la intervención de la Policía Municipal.



De acuerdo con lo informado por el propio adolescente a los agentes municipales, utilizó un pedazo de tela para prender fuego a la habitación, luego de haber discutido con sus hermanos, quienes alcanzaron a salir antes de que el fuego cobrara fuerza.



El menor de edad fue arrestado por los agentes preventivos, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes y determinar su situación jurídica.