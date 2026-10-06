Seguridad

Hombre es Asesinado a Balazos por Fuera de Tienda en Hermosillo

La agresión armada se registró en la colonia Pueblitos, la madrugada de este miércoles al norponiente de la capital de Sonora

Hombre es Asesinado a Balazos por Fuera de Tienda en HermosilloHombre es Asesinado a Balazos por Fuera de Tienda en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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