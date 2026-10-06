Hombre es Asesinado a Balazos por Fuera de Tienda en Hermosillo

Un hombre de 50 años de edad perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego mientras se encontraba por fuera de un abarrotes en la colonia Pueblitos, al norponiente de Hermosillo, durante la madrugada de este miércoles.



El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en la calle Minas Nuevas, por fuera de un conjunto de privadas residenciales, donde José Juan “N”, se encontraba frente al inmueble, el cual estaba cerrado, pero el jugaba en una de las cinco máquinas tragamonedas instaladas a un lado del establecimiento.



De acuerdo a reportes oficiales, un hombre se aproximó hasta donde se encontraba la víctima y realizó una detonación con arma de fuego, para posteriormente retirarse del sitio a bordo de una motocicleta.



Asimismo, se indicó que José Juan “N” contaba con antecedentes por robo con violencia en las personas en el año 2003, robo con violencia en 2007, portación de arma prohibida en 2010, violencia familiar en 2019 y robo en 2020.