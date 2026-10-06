Accidente de Autobús de Pasajeros Deja 3 Muertos y 8 Lesionados en Sonora

Tres personas, dos hombres y una mujer, perdieron la vida y ocho más resultaron con lesiones, entre ellas una embarazada, luego de que un autobús se saliera de la carretera la mañana de este martes, al sur de Empalme.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas sobre la carretera federal número 15, en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas, a la altura del kilómetro 87, cerca de Las Guásimas. La unidad involucrada es un autobús con número económico 8112, cuyo conductor se encuentra entre las personas fallecidas.

De acuerdo con Protección Civil Municipal, el autobús transitaba de sur a norte cuando salió del camino y derribó la barrera metálica de contención. Debido a las condiciones de lodo que había bajo la carretera, fue necesario utilizar un mecanismo de poleas para poder retirar la unidad.

Detrás del autobús circulaba una unidad de la Marina y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios de manera inmediata. Posteriormente arribaron paramédicos de Cruz Roja y Capufe, además de elementos de Bomberos Voluntarios de Empalme, quienes trabajaron en las labores de atención y rescate.

Debido a las maniobras para retirar el autobús, levantamiento de los cuerpos y atender a las víctimas, el sentido de sur a norte de la carretera permaneció cerrado de manera temporal. Las corporaciones de emergencia continuaron trabajando en el lugar para auxiliar a las personas lesionadas y realizar las labores correspondientes tras el accidente.