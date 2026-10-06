Accidentes

Accidente de Autobús de Pasajeros Deja 3 Muertos y 8 Lesionados en Sonora

El accidente se presentó en el kilómetro 87 del tramo carretero, cuerpos de emergencia atienden en el sitio

Accidente de Autobús Deja Personas Lesionadas en Carretera Ciudad Obregón-GuaymasAccidente de Autobús Deja Personas Lesionadas en Carretera Ciudad Obregón-Guaymas. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+