Seguridad

Rescatan a Menor de Edad Privado de Libertad en Hermosillo, Sonora

El adolescente de 17 años fue localizado y puesto a salvo en una propiedad ubicada en el ejido El Sapo, en la zona rural poniente de la ciudad

Rescatan a Menor de Edad Privado de la Libertad en Hermosillo, SonoraRescatan a Menor de Edad Privado de la Libertad en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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