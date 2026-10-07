Rescatan a Menor de Edad Privado de Libertad en Hermosillo, Sonora

Un menor, de 17 años de edad, quien había sido privado de la libertad, fue localizado y rescatado con vida por agentes ministeriales de investigación criminal, en una propiedad ubicada en el ejido El Sapo, en la zona rural poniente de Hermosillo.



El fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la intervención se derivó de un reporte relacionado con la desaparición del menor y de los trabajos de la Célula de Investigación de Personas Desaparecidas de la fiscalía.



El operativo comenzó después de que los familiares recibieron un mensaje enviado por el propio menor, en el que solicitaba auxilio y señalaba que estaba retenido por personas armadas.



“El día de ayer (martes), derivado de la tensión efectuada por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal a un reporte relativo a una desaparición cometida por particulares aquí en la capital, en Hermosillo, y a los trabajos de la Célula de Investigación de Personas Desaparecidas de esta Fiscalía, se logró la localización y rescate con vida de un menor de 17 años de edad”.

Los agentes desplegaron un operativo en el área y utilizaron drones para ubicar el sitio donde estaba el menor.



Al llegar escucharon los gritos de auxilio de la víctima y lograron ponerlo a salvo, mientras que los probables responsables huyeron hacia el monte, al percatarse de la presencia de drones de la AMIC.



En el lugar se observaron al menos cinco vehículos y se solicitó una orden judicial de cateo para continuar con la inspección.