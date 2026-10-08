Bebé de 6 Meses Muere Dentro de Guardería en Hermosillo, Sonora

Una bebé de meses de edad perdió la vida la tarde del miércoles pasado, luego de ser encontrada inconsciente en la guardería a la que asistía, en la colonia Centenario, y de ser llevada de emergencia a un hospital privado.



Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 de la tarde, cuando se realizó una llamada al número de emergencias 9-1-1 por parte de la estancia infantil, donde indicaban que había una pequeña de menos de un año de edad que no recuperaba la conciencia.



De inmediato acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar encontraron a la bebé todavía inconsciente e iniciaron las maniobras de primeros auxilios, al tiempo que la subieron a la ambulancia para llevarla al hospital más cercano, en este caso uno privado en el área de la colonia Proyecto Río Sonora.



En el nosocomio el personal médico continuó con las maniobras para tratar de reanimarla, pero minutos después fue declarada sin vida, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de la muerte.



Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil colocó sellos de suspensión temporal en las instalaciones de la guardería, en lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado realiza las investigaciones, así como el deslinde de responsabilidades para determinar si se incurrió en algún delito.