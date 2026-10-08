Seguridad

Bebé de 6 Meses Muere Dentro de Guardería en Hermosillo, Sonora

La menor fue encontrada insconsciente y posteriormente fue llevada a un hospital privado desde la instancia infantil ubicada en la colonia Centenario

Bebé de 6 Meses Perdió la Vida Dentro de Guardería en Hermosillo, SonoraBebé de 6 Meses Perdió la Vida Dentro de Guardería en Hermosillo, Sonora. Foto: N+

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