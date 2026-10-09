Hombre es Asesinado a Balazos Mientras Conducía una Motocicleta en Hermosillo

Un hombre fue asesinado a balazos mientras conducía una motocicleta por calles de la colonia Solidaridad, al norte de Hermosillo, en un hecho registrado la noche del jueves, que movilizó a elementos de distintas corporaciones de seguridad.



El homicidio ocurrió alrededor de las 22:30 horas sobre la avenida Topahue, entre Eligio Ancona y Maza de Juárez, donde vecinos alertaron sobre las detonaciones y solicitaron la intervención de las autoridades.



Al llegar al lugar, agentes de la Policía Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encontraron al hombre junto a su motocicleta, con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.



Los primeros reportes indicaron que los agresores huyeron después de dispararle.



La víctima no había sido identificada oficialmente y tampoco se habían establecido las circunstancias que originaron el ataque.



Las autoridades no habían informado sobre personas detenidas en relación con el crimen.



Personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios para la investigación.



Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.