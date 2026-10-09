Seguridad

Hombre es Asesinado a Balazos Mientras Conducía una Motocicleta en Hermosillo

Los presuntos responsables huyeron del lugar tras la agresión armada registrada en la colonia Solidaridad, al norte de la capital de Sonora

Hombre es Asesinado a Balazos Mientras Conducía una Motocicleta en HermosilloHombre es Asesinado a Balazos Mientras Conducía una Motocicleta en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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