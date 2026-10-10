Sociedad

Sistema Tropical Rachel Provocará Lluvias en Sonora

Los principales municipios que podrían tener afectaciones son los de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Sonoyta

Sistema Tropical Rachel Provocará Lluvias en SonoraSistema Tropical Rachel Provocará Lluvias en Sonora. Foto: Archivo N+

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