Sistema Tropical Rachel Provocará Lluvias en Sonora

La aproximación del sistema tropical “Rachel” a la península de Baja California y sus desprendimientos de humedad mantendrán condiciones para la generación de tormentas también en Sonora, específicamente en los municipios de San Luis Río Colrado, Sonoyta y Puerto Peñasco.

Los modelos del Centro Nacional de Huracanes indican que los efectos comenzarán a manifestarse en las próximas horas con nublados densos, descargas eléctricas y lluvias de moderadas a fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de lluvias que pudieran dejar acumulados totales de 25 a 50 milímetros y rachas de viento intensas, mayores a los 90 kilómetros por hora, en la región noroeste de Sonora.

Se advierte que las condiciones se mantendrán para la tarde de hoy sábado 10 de octubre, con probabilidades de intensificarse durante la madrugada del domingo.