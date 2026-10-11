Principales Afectaciones tras Lluvias por Rachel en Hermosillo

Avenidas anegadas, grandes encharcamientos, además de arroyos y canales pluviales crecidos dejaron las lluvias de la mañana del domingo en Hermosillo, producto de los desprendimientos de humedad del sistema tropical “Rachel”, ubicado en la península de Baja California.

Los sectores norte y norponiente de la ciudad registraron acumulados importantes de agua, por lo que se instalaron monitoreos de la Policía de Tránsito Municipal, en los cruceros Solidaridad y Lázaro Cárdenas, así como en Periférico Norte y General Piña.

El canal pluvial del Lázaro Cárdenas registró un caudal de alrededor del 20% de su capacidad, mientras que por el cause del Río Sonora se registraron también escurrimientos importantes.

Autoridades estatales de Protección Civil informaron que estas condiciones con temporal lluvioso se mantendrán durante todo el domingo, con mayor efecto en la región de Peñasco y Altar, mientras que para el norte, noroeste y centro del estado se pronostican lluvias intermitente.