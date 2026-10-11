Sociedad

Principales Afectaciones tras Lluvias por Rachel en Hermosillo

Grandes arroyos y canales pluviales crecidos se han registrado en la ciudad despues de las precipitaciones la mañana de este domingo

Principales Afectaciones tras Lluvias por Rachel en HermosilloPrincipales Afectaciones tras Lluvias por Rachel en Hermosillo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+