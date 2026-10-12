Abandonan Cuerpo Sin Vida y Envuelto en Cobijas a Media Calle en León, Guanajuato

Habitantes de la calle Iztacihuatl, esquina con la calle Toledo, de la colonia Piletas, en León, encontraron un cuerpo sin vida y a la mitad del camino en las primeras horas del día.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando vecinos de la zona, salieron a tomar el camión y se percataron de un bulto sospechoso de ropa abandonada en la calle.

Al acercarse notaron de inmediato que se trataba del cuerpo de una persona enrollada en una cobija, por lo que llamaron a los números de emergencia para reportar el hecho, los policías de la zona fueron los primeros en llegar.

Al lugar también acudieron paramédicos, quienes confirmaron que el cuerpo del hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía y del Semefo para que iniciaran con las indagatorias correspondientes.

Después de un par de horas, se procedió al levantamiento del cuerpo y la zona fue despejada por los elementos de Seguridad.