Seguridad

Abandonan Cuerpo Sin Vida y Envuelto en Cobijas a Media Calle en León, Guanajuato

Vecinos de la zona encontraron el cadáver cuando salían rumbo a sus trabajos

Elementos de varias corporaciones de Seguridad resguardaron la zona.Foto: N+

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Un cuerpo sin vida fue encontrado en la calle Iztacihuatl, León. Vecinos alertaron a las autoridades.

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